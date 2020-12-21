Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde Milli Siber Güvenlik Zirvesi programında konuştu.





Fuat Oktay, "Yaptırımlarla ve Türkiye ile mücadele değil Türkiye il birliktelik ve Türkiye dostluk kazandırır bütün dünyanın bunu buradan bilmesi lazım. Buradan bütün dünyaya yeni bir işbirliği alanının olduğunu ifade etmek isterim o da siber güvenlik ve dijital alanda işbirliğidir. Türkiye ile dostluğun kazandıracağını bütün dünya görecektir tersi uygulamalar sadece bizi motive eder onun dışında negatif etkisi olmaz." açıklamasında bulundu.