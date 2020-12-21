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    • 21.12.2020 11:55
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'dan son dakika "" açıklaması: "Bütün dünyanın bunu bilmesi lazım"

    Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı : larla ve ile mücadele değil Türkiye ile birliktelik ve Türkiye dostluk kazandırır bütün dünyanın bunu buradan bilmesi lazım. Buradan bütün dünyaya yeni bir işbirliği alanının olduğunu ifade etmek isterim o da ve dijital alanda işbirliğidir. Türkiye ile dostluğun kazandıracağını bütün dünya görecektir tersi uygulamalar sadece bizi motive eder onun dışında negatif etkisi olmaz.

    Flaş yaptırım açıklaması: Bütün dünya bilsin

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde Milli Zirvesi programında konuştu.



    Fuat Oktay, "Yaptırımlarla ve Türkiye ile mücadele değil Türkiye il birliktelik ve Türkiye dostluk kazandırır bütün dünyanın bunu buradan bilmesi lazım. Buradan bütün dünyaya yeni bir işbirliği alanının olduğunu ifade etmek isterim o da siber güvenlik ve dijital alanda işbirliğidir. Türkiye ile dostluğun kazandıracağını bütün dünya görecektir tersi uygulamalar sadece bizi motive eder onun dışında negatif etkisi olmaz." açıklamasında bulundu.

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    Haberler Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan son dakika "yaptırım" açıklaması: "Bütün dünyanın bunu bilmesi lazım"