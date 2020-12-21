



2023'te Milli Muharip Uçağımızı bütün dünyaya göstereceğiz. Ağır mühimmat taşıyan, havadan havaya füze atan İHA'larımız yakında geliyor.



ABD'nin F-35'te yaptıkları, kendi iç hukukuna bile aykırı! S-400'ün imzasını 2017 öncesinde attık, yaptırım kapsamına girmemesi gerekiyor.







Bu karar, "Türkiye'ye yaptırım" demek değil. ABD yaptırımları sadece Savunma Sanayi Başkanlığı'na yönelik. MSB ve savunma sanayii sektörümüz yaptırım kapsamında değil. İşi keyfiliğe götürüp, "Şu parçayı vermem" derlerse o, hasmane tutum olur.

Yaptırımdan sonra trafiğimiz daha da arttı. Ukrayna, Belarus ve Endonezya ile bakanlar seviyesinde önemli anlaşmalar imzaladık. Tunus'a İHA satışımız oldu. Almanya, Japonya ve Pakistan'dan heyetlerle görüştük. Savunma sanayii diplomasimiz hız kesmiyor.