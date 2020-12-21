48 saat içerisindeki gelişmeler oldukça hızlı. Şu an itibarıyla mutasyonun mevcut aşıları etkileyeceği konusunda net bir bilgi yok. Mutasyonik değişimler her zaman korkulacak şekilde olmayabilir. 2003'teki salgının mutasyonları hastalığın ortadan kalkmasına neden olmuştu. Böyle bir olasılık da var. Fakat yeni mutasyon yeni virüse sebep olursa farklı bir virüs üretirse, halihazırdaki aşılar için yeni bir çalışma yapmak gerekecektir"