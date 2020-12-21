Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ece Baban, gündemi Takvim'e değerlendirdi.

Trump'ın yaptırım kararı almasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu, Türkiye'nin sadece S-400 meselesi değil, ABD'nin Türkiye'nin bir takım hamlelerinden rahatsız olduğu konulardan dolayı alındı. Özellikle Savunma Sanayi'ni hedef alarak aslında bize çok önemli bir mesaj veriyor.

Türkiye bu mesajdan ne anlaması gerekiyor?

Türkiye'nin Savunma Sanayi'sini sınırlandırmak istiyor. Üretim kapasitesini düşürmek, zaman kaybettirmek, yükselişini durdurmaya yönelik bir mesaj...

Bizim açımızdan durum nedir?

Türkiye'yi çok ciddi oranda etkilemeyecektir. Türkiye alternatifler arayarak üretimine devam edecektir.





Biden ekibini netleştiriyor. Onun gelişi ile ilişkilerimiz nasıl olacak?

Biden döneminin Türkiye açısından çok negatif geçeceği kanaatinde olanlardan değilim. Biraz daha temkinli pozitif geçeceği kanaatindeyim.

Türkiye nasıl pozisyon almalı?

Türkiye bu konularda yaşanacak sorunlara yönelik proaktif çalışmalar yapması gerekiyor. Türkiye S-400'lerinde önüne geçecek olan PYD konusunda ciddi çalışmalar yapması gerekiyor.

Bölgede artık Rusya'da yerleşmiş durumda. Biden döneminde dengeler nasıl olacaktır?

Biden NATO'ya önem verdiği için Türkiye ile ilişkileri iyi olabilir. Ama Türkiye ile ABD arasında o kadar çatışma alanları var ki... Buna karşın S-400'leri Rusya'dan aldık ama Rusya ile de çok konuda çalışıyoruz. İnişli-çıkışlı ilişkilerimiz var. Bugüne kadar Türkiye ABD ile Rusya arasında dengeleyici bir rol izlemişti. Artık Amerika ile Rusya arasında biraz ondan biraz bundan politikalar izleyemez. Rusya ile ayrı bir ilişkiler dosyası, Amerika Birleşik Devletleri ile ayrı ilişkiler dosyası oluşturmak zorundadır. Türkiye artık ABD ile Rusya arasında köprü vazifesi göremez.



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