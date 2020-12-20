Türkiye, dün Gaziantep'ten gelen haberle sarsıldı. SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin COVİD-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde oksijen cihazı patladı. Çıkan yangında Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71), Ali Saffet Kanpolat (64), Osman Daşdemir ve ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Sağlık Bakanı Farettin Koca ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, dün Gaziantep'e giderek inceleme yaptı. (MEHMET BONCUK)
Hasta yakınları camdan atlayarak canını kurtarmaya çalıştı.
Abdi Hamzaoğlu
AYNI HASTANEDE KALP AMELİYATI OLMUŞTU
Siirt'te yaşayan Abdi Hamzaoğlu (68) 3 hafta önce kalp ameliyatı olmak için Gaziantep'e gitti. Ameliyatın ardından normal serviste Coronavirüs'e yakalandığı belirlendi. Yoğun bakımda tedavi altına alındı, ancak yangında hayatını kaybetti.
AK Parti Nizip Belediye Meclis Üyesi 64 yaşındaki Ali Saffet Kanpolat da çıkan yangında yaşamını yitirdi. Kanpolat'ın bir süredir Coronavirüs tedavisi gördüğü, hastalığı atlattığı ve dün sabah normal odaya alınacağı öğrenildi.
Kanpolat, patlamadan bir gün önce yoğun bakımda ailesiyle telefonda görüntülü görüşme yapmıştı.
ONLAR DA PARA DERDİNDE!
Türkiye'nin yüreğini yakan yangında, bir skandal yaşandı. Bir özel hastanenin, patlamanın ardından nakledilen hastaların yakınlarından para istediği ortaya çıktı. Valilik inceleme başlattı.