Gaziantep'te özel bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 10 hasta hayatını kaybetti.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastanenin COVID-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.
Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken 10 hasta hayatını kaybetti.
SAĞLIK BAKANI KOCA: CAN KAYBIMIZ 10'A YÜKSELDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede meydana gelen patlama sonrası vefat edenlerin sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı.
Bakan Koca, "Gaziantep'te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Can kaybımız 10'a yükseldi. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.
ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Açıklamada, yoğun bakımda tedavisi süren diğer hastaların farklı hastanelere sevk edildiği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;
Gaziantep'te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Can kaybımız 10'a yükseldi. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 19, 2020