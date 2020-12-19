



Bakan Koca, "Gaziantep'te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Can kaybımız 10'a yükseldi. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, yoğun bakımda tedavisi süren diğer hastaların farklı hastanelere sevk edildiği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.



İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;