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Gaziantep’teki hastane yangınından son dakika görüntüsü! Sağlık çalışanları camları kırarak hastaları kurtarmaya çalıştı

Son dakika haberi... Gaziantep'te özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği yangında, yaşanan panik anları cep telefonları kameralarına yansıdı. Görüntülerde sağlık çalışanlarının camları kırarak hastaları kurtarmaya çalıştığı anlar yer aldı. Yangında, hastaları yoğun bakım ünitesinden çıkarmak için çaba gösteren 51 doktor, sağlık personeli ve güvenlik görevlisinin yangından etkilendiği açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te bir hastanede oksijen cihazından kaynaklanan yangına ilişkin müfettiş görevlendirdi.

19.12.2020 16:21 - Son Güncelleme: 19.12.2020 16:52
Gaziantep’teki hastane yangınından son dakika görüntüsü! Sağlık çalışanları camları kırarak hastaları kurtarmaya çalıştı

SANKO Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

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Gaziantep’teki hastane yangınından son dakika görüntüsü! Sağlık çalışanları camları kırarak hastaları kurtarmaya çalıştı

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere 9 hasta hayatını kaybetti.

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangına ilişkin, şunlar kaydedildi:

"Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Ekiplerimiz sahada süreci yakından takip etmektedir."

Gaziantep’teki hastane yangınından son dakika görüntüsü! Sağlık çalışanları camları kırarak hastaları kurtarmaya çalıştı

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71), Ali Saffet Kanpolat (64) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi.

Gaziantep’teki hastane yangınından son dakika görüntüsü! Sağlık çalışanları camları kırarak hastaları kurtarmaya çalıştı

çıklamada, yoğun bakımda tedavisi süren diğer hastaların farklı hastanelere sevk edildiği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Gaziantep’teki hastane yangınından son dakika görüntüsü! Sağlık çalışanları camları kırarak hastaları kurtarmaya çalıştı

SAĞLIK BAKANI KOCA: OLAYI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep'te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olayın herkesi üzdüğünü ifade etti.

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