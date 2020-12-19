Gaziantep'te Sanko Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde meydana gelen talihsiz patlamada 9 kişi hayatını kaybetti. Vatandaşlar hızlı bir müdahale ile şehirdeki diğer hastanelerin boş olan yoğun bakım ünitelerine sevk edildi.

Bu sırada özel bir hastaneye sevk edilen bir vatandaşın yakını Mehmet Yıldırım'dan özel hastane 3 bin TL nakit ödeme istedi. Yıldırım, hastanenin skandalını duyurunca Valilik jet hızı ile müdahale ederek olayı çözdü.

Gaziantep'te Sanko Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelen patlamadan sonra başka hastanelere nakledilen hastalardan peşin para istendiği iddialarına Valilik el attı.





Mehmet Yıldırım adlı vatandaşın Sanko'dan Özel NCR Hastanesi'ne sevk edilen Kovid-19 hastası olan babası için peşin para alındığı yönündeki şikayet üzerine Valilik harekete geçerek alınan paranın iade edilmesini sağladı.







SANKO Hastanesindeki patlama sonrasında başka hastanelere sevk edilen hastalardan birinden özel hastane tarafından para istendi.Mehmet Yıldırım adlı vatandaşın sosyal medya hesabından yaptığı, "Sanko'daki patlama sonrası covid servisinde tedavi gören babamı NCR hastanesine sevk etmişler. yatış için günlük 1000 TL + diğer giderlerin 3 günlük ücreti olan 3000 TL yi nakit almadan yatış yapmıyorlar" şeklindeki açıklama üzerine harekete geçen Valilik görevlileri hasta yakınından alınan 2 bin liranın iade edilmesini sağladı. Hastane yetkililerinin yaptığı açıklamada, "Hastanın normal hasta olduğunu sandık, SANKO'dan geldiğini bilmiyorduk" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.