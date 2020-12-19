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    • 19.12.2020 14:10
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    'te hastanede meydana gelen sonrası büyük fırsatçılık! Valilik harekete geçti

    'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hasta yaşamını yitirdi. Yoğun bakımında meydana gelen nın ardından bir özel hastane durumu fırsata çevirdi. Yoğun bakımdaki hastanın naklinin gerçekleşmesi sonrası hasta yakınından ücret talep edildi. Vatandaş dan isyan edince, Gaziantep Valiliği hemen harekete geçti ve alınan parayı geri ödetti.

    Özel hastaneden büyük fırsatçılık! Valilik harekete geçti

    'te Sanko Üniversitesi Hastanesi'nin ünitesinde meydana gelen talihsiz da 9 kişi hayatını kaybetti. Vatandaşlar hızlı bir müdahale ile şehirdeki diğer hastanelerin boş olan yoğun bakım ünitelerine sevk edildi.

    Bu sırada özel bir hastaneye sevk edilen bir vatandaşın yakını 'dan özel hastane 3 bin TL nakit ödeme istedi. Yıldırım, hastanenin skandalını duyurunca Valilik jet hızı ile müdahale ederek olayı çözdü.

    Gaziantep'te Sanko Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelen patlamadan sonra başka hastanelere nakledilen hastalardan peşin para istendiği iddialarına Valilik el attı.

    Mehmet Yıldırım adlı vatandaşın Sanko'dan Özel Hastanesi'ne sevk edilen Kovid-19 hastası olan babası için peşin para alındığı yönündeki şikayet üzerine Valilik harekete geçerek alınan paranın iade edilmesini sağladı.



    SANKO Hastanesindeki patlama sonrasında başka hastanelere sevk edilen hastalardan birinden özel hastane tarafından para istendi.Mehmet Yıldırım adlı vatandaşın hesabından yaptığı, "Sanko'daki patlama sonrası covid servisinde tedavi gören babamı NCR hastanesine sevk etmişler. yatış için günlük 1000 TL + diğer giderlerin 3 günlük ücreti olan 3000 TL yi nakit almadan yatış yapmıyorlar" şeklindeki açıklama üzerine harekete geçen Valilik görevlileri hasta yakınından alınan 2 bin liranın iade edilmesini sağladı. Hastane yetkililerinin yaptığı açıklamada, "Hastanın normal hasta olduğunu sandık, SANKO'dan geldiğini bilmiyorduk" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

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    Haberler Güncel Gaziantep'te hastanede meydana gelen patlama sonrası büyük fırsatçılık! Valilik harekete geçti