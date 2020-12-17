TCDD Taşımacılık AŞ, toplam katedilen mesafenin 6 bin 593 kilometre olduğunu açıkladı. TCDD tarafından yapılan açıklamada, #ÇinTreniNerede etiketi kullanıldı.

YALAN HABERCİLİK

FOX TV'nin; 5 Aralık 2020 tarihli ana haber bülteninde, 4 Aralık 2020 tarihinde İstanbul Halkalı'dan hareket eden trenin Maltepe ilçesinde durduğu iddia edildi.

FOX TV muhabiri Merve Görgün'ün imzasının bulunduğu haberde; "Çin yolculuğu Maltepe'ye kadar sürdü", "2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçecekti", "Törenle uğurlanan tren sessiz sedasız gara geri döndü", "12 gün değil, 12 durak sonra durdu", "Ama değil Türkiye, İstanbul sınırlarını bile geçemedi. Yola çıktığı günün akşamında da Maltepe'den Halkalı garına geri döndü" ve "Tren şu an nerede? Neden Çin yolculuğuna devam etmedi? Gitmeyecekse tören niye yapıldı? Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri henüz bu sorulara bir yanıt vermedi" iddiaları yer aldı.