Pakdemirli, bir daha böyle musibetler yaşanmaması temennisinde bulunarak "Biz her zaman sizin dertlerinizle dertleniyoruz. Her zaman söylüyoruz, sizin bir derdiniz varsa bizim de derdimiz var. Sizin gece ışıklarınız yanıyorsa bizim de burada ışıklarımız yanıyor. Derdinize derman olmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZ HEP YANIMDA OLDU"

Ali Tekin de yardımları dolayısıyla Başkan Erdoğan'a ve Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Geçimini hayvancılıkla sağladığını, 26 Kasım sabahı çıkan yangında tüm koyunlarını kaybettiğini dile getiren Tekin, "4 çocuğum var. Hepsinin rızkını bu hayvanlarla çıkarıyordum. Bu olayı yaşadıktan sonra Tarım ve Orman Bakanımız, köylümüz, muhtarımız, kaymakamımız ve belediye başkanımız, hepsi yardımıma koştu. Allah razı olsun, hepsine çok teşekkür ediyorum. Devletimiz ve milletimiz hep yanımda oldu, yaptıkları iyilikle bu acı günümü unutturdu." dedi.

SENİYE TEKİN: ALLAH RAZI OLSUN

Seniye Tekin de hayvanlarının telef olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadığını belirterek "Telef olan koyunlarda büyük emeklerimiz vardı. Çocuklarımızı kimseye muhtaç olmadan hep bu hayvanlardan kazandıklarımızla büyüttük. Kuzuyken hepsine kendi evlatlarımız gibi baktık ama hepsi yandı. Şimdi devlet 120 koyun verdi, herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla harekete geçtiklerini ve kısa sürede koyunları temin edip aileye teslim ettiklerini söyledi.