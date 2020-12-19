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    • 19.12.2020 12:23
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    'da polislerden manidar gönderme! Ele geçirilen paketlerinden ‘OHH’ yazıldı

    Son dakika haberine göre 'ın merkez İpekyolu ilçesinde polisin, bir araçta yaptığı aramada 30 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Polis ekipleri, paketleriyle "ohh ohh" yazarak Süleyman Soylu'nun Genel Kurulundaki konuşmasına destek verdi.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince park halindeki otomobilde yapılan aramada 60 paket halinde 30 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

    Şüpheli A.Y'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

    Polis ekipleri, Soylu'nun Genel Kurulunda Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya destek vermek amacıyla ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazdı.

    Soylu, konuşmasında 'ya ve 'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını belirterek, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not." ifadelerini kullanmıştı.

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    Haberler Güncel Van'da polislerden manidar gönderme! Ele geçirilen uyuşturucu paketlerinden ‘OHH’ yazıldı