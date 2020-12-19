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    • 19.12.2020 12:26
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    : Dışişleri'nden 'deki saldırısına kınama

    haberine göre , 'de örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlenen ve aralarında üst düzey li yetkililerin de bulunduğu, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği nı kınadı.

    Dışişleri'nden o saldırıya kınama

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin Galkayo şehrinde terör örgütü Eş-Şebab tarafından dün düzenlenen saldırıda, aralarında üst düzey Somalili yetkililerin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kuvvetle kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörizmle mücadelede Somali'ye güçlü desteğini sürdürecektir" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama