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Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesimi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor.

Projede şimdiye kadar hizmete verilen yolların toplam uzunluğu 389 kilometreyi buldu. 2016 yılında Odayeri-Paşaköy'le başlayan kısımlarının açılışlarıyla son bir bölüm daha kaldı. Son kısmı da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tamamlamış olacağız. Yıllık ekonomimize katkısı 2 milyar lira. Araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır. Bağlantı yolları sayesinde her istikamet için hızlı ve konforlu ulaşım alternatiflerini sunuyoruz. Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir yolları ile otoyol ağlarını tamamlıyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi abide eserleri unutmamamız gerekiyor.

Türkiye'nin adet kalbi konumundaki Marmara Bölgesi ve İstanbul için yatırımları bizzat takip ediyoruz. Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir şeref olmadığına inanıyorum. Rabbime ülkeme ve milletime böylesine büyük eserler kazandırılmasına vesile olduğum için her gün hamd ediyorum. Herkesi tebrik ediyorum.

68.1 KİLOMETRELİK ETAP

Projenin 56.5 kilometre ana gövde, 11.6 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 68.1 kilometre uzunluğundaki TEM İzmit-1 Kavşağı ile TEM Akyazı Kavşağı arasındaki kesimi de bugün itibarıyla hizmete sunulacak. Açılışı yapılacak bu kesimde toplam 3 bin 18 metre uzunluğunda 3 viyadük, 50 köprü, 20 üstgeçit, 15 altgeçit olmak üzere 88 adet büyük sanat yapısı yer alıyor.

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