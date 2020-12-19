Bahçeli, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun birçok konuda ortaya koymuş olduğu inandırıcılığı olmayan, 'gündem olsun da nasıl olursa olsun' anlayışıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek, 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak" ifadelerini kullandı.