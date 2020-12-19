Haberler Galeri Güncel Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesimi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor! Trafiğin yükünü alacak

Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesimi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor! Trafiğin yükünü alacak

Son dakika haberi... Dev projeler bir bir hayata geçiriliyor. Türkiye'nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan koridorun önemli güzergâhlarından olan Kuzey Marmara otoyolunda 56.5 kilometrelik ana gövde ve 11.6 kilometre bağlantı yolundan oluşan Kurtköy-Akyazı etabı bugün törenle açılacak. Başkan Erdoğan törene Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

19.12.2020 09:38 - Son Güncelleme: 19.12.2020 09:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





