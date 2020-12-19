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Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesimi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor! Trafiğin yükünü alacak

Son dakika haberi... Dev projeler bir bir hayata geçiriliyor. Türkiye'nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan koridorun önemli güzergâhlarından olan Kuzey Marmara otoyolunda 56.5 kilometrelik ana gövde ve 11.6 kilometre bağlantı yolundan oluşan Kurtköy-Akyazı etabı bugün törenle açılacak. Başkan Erdoğan törene Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

19.12.2020 09:38 - Son Güncelleme: 19.12.2020 09:38
Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesimi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor! Trafiğin yükünü alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yerinde gerçekleştireceği açılışa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılması bekleniyor.

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Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesimi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor! Trafiğin yükünü alacak

Projenin 56.5 kilometre ana gövde, 11.6 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 68.1 kilometre uzunluğundaki TEM İzmit-1 Kavşağı ile TEM Akyazı Kavşağı arasındaki kesimi de bugün itibarıyla hizmete sunulacak.

Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesimi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor! Trafiğin yükünü alacak

Açılışı yapılacak bu kesimde toplam 3 bin 18 metre uzunluğunda 3 viyadük, 50 köprü, 20 üstgeçit, 15 altgeçit olmak üzere 88 adet büyük sanat yapısı yer alıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesimi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor! Trafiğin yükünü alacak

Böylece Kuzey Marmara Otoyolu'nun 389.3 kilometrelik bölümü hizmete açılırken yetkililer, "Şehir içi bağlantıyı içeren son 9 kilometrelik bölümü saymazsak Kuzey Marmara Otoyolu tamamlanmış oldu" dediler.

Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesimi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor! Trafiğin yükünü alacak

İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkiinden başlayarak İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden katedip, Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan ve Türkiye'nin en önemli karayolu yatırımlarından olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun böylece ana gövdesi tamamlanmış olacak.

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