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    • 19.12.2020 17:06
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    ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den 'teki hastane yangınına ilişkin son dakika açıklaması

    Son dakika haberine göre ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'te özel bir hastanenin Covid-19 ünitesinde oksijen tüpünde meydana gelen yla ilgili incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. Bakan Koca, incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Koca, "Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılması gereken her neyse yapacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun." dedi. Bakan Koca, "Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Hava yoluyla 'e gelen iki bakan daha sonra incelemelerde bulunmak üzere hastaneye doğru yola çıktı. İki bakan, incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.


    , "Olayla ilgili hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak anında müfettiş görevlendirmesi yaptık" dedi.

    Bakan Koca, "Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.






    9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin yeni tip koronavirüs ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hasta yaşamını yitirdi.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Gaziantep'teki hastane yangınına ilişkin son dakika açıklaması