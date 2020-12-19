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    • 19.12.2020 19:53
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarını duyurdu | Kovid-19'da son durum

    Son dakika haberi... yeni tip vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. 'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir" dedi.

    Sağlık Bakanlığı 19 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti.

    Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi.


    TEDBİR VE KISITLAMALARIN ETKİSİ GÖRÜLÜYOR
    Sağlık Bakanı Fahretitn Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir" açıklamasında bulundu.



    18 ARALIK

    Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 809 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti.

    "AKTİF VAKA SAYIMIZ DA AZALMAYA BAŞLADI"
    Bakan Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim. " ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Kovid-19'da son durum