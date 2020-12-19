HES kodu İstanbulkart'a nasıl yüklenir? İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart sahibi vatandaşların toplu taşımada HES kodları kullanması zorunlu hale getirildi. Bu kod olmadan otobüs, metro, metrobüs gibi araçlara binilemeyecek. Peki, İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır?
HES KODU İSTANBULKART'A NASIL YÜKLENİR?
İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi için için öncelikle kişinin HES Kodu'na sahip olması gerekecek. Hes Kodu'nu almak için Sağlık Bakanlığı'nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresini ziyaret etmek yeterli olacak.
Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek.
Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.
HES KODU NASIL ALINIR?
HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden, "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanarak ve kod kullanım süresi seçilerek kod oluşturuluyor.
Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde.
Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodun hangi kurumla paylaşıldığına ilişkin liste görüntülenebiliyor.
SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?
HES kodu ayrıca kısa mesaj ile de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılıyor ve 2023'e SMS olarak atılabiliyor.