İstanbul Ortaköy'de bulunan Hotel Les Ottomans'ın yeni sahibi Akbank oldu. Bir dönem Galatasaray Spor Kulübü başkanlığı da yapan ünlü iş insanı Ünal Aysal'ın Hotel Les Ottomans adıyla işletilen Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı, İstanbul 10. İcra Dairesi'nde satıldı.
Aysal'ın eski eşi Ahu Aysal tarafından 55 milyon dolar harcanarak 2006'da otel olarak açılan gayrimenkul, 430 milyon liralık alacağına mahsuben Akbank'a devredildi.
Akbank, Unit Investment firmasına kullandırmış olduğu kredinin teminatı olan İstanbul Ortaköy'deki Les Ottomans Oteli'ni, alacağına mahsuben icra satışında 430 milyon lira bedelle aldığını duyurdu.
KAP'a yapılan açıklamaya göre; Akbank, tapunun banka adına tescili sonrasında, otelin yerli ya da yabancı yatırımcılara satılmasını planlıyor.