Akbank, Unit Investment firmasına kullandırmış olduğu kredinin teminatı olan İstanbul Ortaköy'deki Les Ottomans Oteli'ni, alacağına mahsuben icra satışında 430 milyon lira bedelle aldığını duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamaya göre; Akbank, tapunun banka adına tescili sonrasında, otelin yerli ya da yabancı yatırımcılara satılmasını planlıyor.