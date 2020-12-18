İHALE DÜN YAPILDI

Ancak, otelin bağlı olduğu Kalamos Turizm ve Ticaret AŞ için konkordato davası açılınca, satış süreci de durdu. Konkordato davasında Kalamos Turizm için iflas kararı çıkınca icradan satış için yeniden düğmeye basıldı.