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    Başkan : Yeni inşa ediyoruz

    Başkan , katıldığı açılışta Coronavirüs salgınına dikkat çekti. Dünyaya böyle seslendi: ’nin hedeflerine yürümekten vazgeçmemesi bazılarını çıldırtıyor.


    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 'da Kağıthane Meydanı Açılışı'na katıldı. Konuşmasında şu açıklamaları yaptı:

    Seyrantepe'de inşası süren 620 yataklı hastaneyi yakında tamamlıyoruz.

    Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora kadar geniş bir alanda son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde yepyeni bir inşa ediyoruz.

    Salgın gibi küresel bir sağlık krizine rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor, hatta çıldırtıyor.

    Dışarıdaki şaşkınları anlayiliyoruz ama içerideki şaşkınları anlamakta zorluk çekiyoruz. Demokrasiden, adaletten bahsedenlerin 'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız faşizmin izlerini görüyoruz.



    MERKEL'E TEŞEKKÜR
    Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı ile konuştu. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususları ele alınarak, yeni dönemde Türkiye- AB ilişkileri değerlendirildi. Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerine yönelik sergilediği yapıcı katkı ve gayretleri için Merkel'e teşekkür etti.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Yeni Türkiye inşa ediyoruz