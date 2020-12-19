Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da Kağıthane Meydanı Açılışı'na katıldı. Konuşmasında şu açıklamaları yaptı:
Seyrantepe'de inşası süren 620 yataklı hastaneyi yakında tamamlıyoruz.
Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora kadar geniş bir alanda son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde yepyeni bir Türkiye inşa ediyoruz.
Salgın gibi küresel bir sağlık krizine rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor, hatta çıldırtıyor.
Dışarıdaki şaşkınları anlayabiliyoruz ama içerideki şaşkınları anlamakta zorluk çekiyoruz. Demokrasiden, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız faşizmin izlerini görüyoruz.
MERKEL'E TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile konuştu. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususları ele alınarak, yeni dönemde Türkiye- AB ilişkileri değerlendirildi. Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerine yönelik sergilediği yapıcı katkı ve gayretleri için Merkel'e teşekkür etti.