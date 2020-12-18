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    • 19.12.2020 01:19
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    Başkan Senegal'de JAMRA isimli kuruluşu tarafından yılın kişisi seçildi

    Senegal'de İslami alanda çalışmalarda bulunan "JAMRA" isimli kuruluşu (STK), Başkan 'ı "yılın kişisi" seçti. Başkan Erdoğan'ın, Fransız mallarını boykot çağrısı ve Macron'u eleştiren açıklamaları, Senegal'de geniş yankı bulmuştu.

    AA
    Başkan Erdoğan yılın kişisi seçildi

    Senegal'de İslami alanda çalışmalarda bulunan "JAMRA" isimli sivil toplum kuruluşu (STK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "yılın kişisi" seçti. Başkan Erdoğan'ın, Fransız mallarını boykot çağrısı ve Macron'u eleştiren açıklamaları, Senegal'de geniş yankı bulmuştu.

    "YILIN KİŞİSİ BAŞKAN ERDOĞAN"


    STK'den yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Hazreti Muhammed'i hedef alan sözlerine karşı çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yılın kişisi" seçildiği duyuruldu.

    ÇİRKİN HAKARETLERE CESURCA TEPKİ GÖSTERDİ


    Açıklamada Erdoğan'ın yaratılmışların en hayırlısı Hazreti Muhammed'e yapılan çirkin hakaretlere cesurca tepki gösterdiği belirtildi.

    SENEGAL'DE GENİŞ YANKI BULDU


    Başkan Erdoğan'ın, Fransız mallarını boykot çağrısı ve Macron'u eleştiren açıklamaları, Senegal'de geniş yankı bulmuştu.

    Başkent Dakar'da 7 Kasım'da İslamofobiye karşı düzenlenen eylemde organizatörler, Başkan Erdoğan'a destek açıklamalarında bulunmuş, destek mesajları içeren döviz ve pankartlar dikkati çekmişti.
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