Son dakika haberleri... Kağıthane Meydanı Açılışına Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İstanbul'un yıldızı haline getirecek yatırımları hayata geçiyoruz. 620 yataklı hastaneyi inşallah yakında tamamlıyoruz. Metroyu önümüzdeki bahar aylarında açmayı planlıyoruz. İlçemize 2 millet bahçesi kazandırmanın hazırlığı içerisindeyiz.

Millet bahçeleriyle yeşil alanlarıyla, kentsel dönüşüm projeleriyle şehirlerimizin çehrelerini değiştiriyoruz. Eğitim'den sağlığa sanayiden spora kadar son 18 yılda kurduğumuz güçlü alt yapı üzerine güçlü bir Türkiye inşa ediyoruz.

Teker teker saymaya kalksak saatler günler sürecek çalışmalar sayesinde Kağıthane'yi geleceğe hazırlıyoruz. Belediye başkanımızı ve ekibini, çalışmalarda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Seçimlerde şehirlerimizi kendi hikayelerine uygun projelerle donatma sözü vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz.

TÜRKİYE'NİN HEDEFLERİNE DOĞRU YÜRÜMESİ BAZILARINI ÇILDIRTIYOR

Son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde güçlü bir Türkiye inşa ediyoruz. Pek çok tuzakla da karşılaşıyoruz. Üstesinden geldiğimiz her saldırı bizi hedeflerimize ulaşma konusunda çok daha azimli hale getiriyor. Salgın gibi bir krize ve bununla bağlantılı olarak derinleşen ekonomik krizlere rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümesi bazılarını çıldırtıyor. Dışarıdaki şaşkınları anlıyoruz fakat içerideki şaşkınları anlamakta zorluk çekiyoruz. AK Parti'ye yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin emarelerini görüyoruz. Ne diyorlar? İktidara gelirsek AK Parti'yi kapatacağız diyorlar. AK Parti ile çalışan memurları işten atacağız diyorlar. AK Parti ile iş yapanların mallarına el koyacağız diyorlar.

Bunun gibi pek çok zırvayı dillerine doluyorlar. Nerede kaldı sizin demokratlığınız, insana saygınız. Tabi biz bunları tek partili diktatörlükten biliriz.

KÖR SAĞIR DİLSİZ!

Biz bunları bakanları alçakça darağacına göndermelerinden biliriz. Biz bunları her cuntanın içinde veya arkasında yer almasından biliriz. Biz bunları yıllarca milletimize inancından ve kültüründen özellikle kız evlatlarımıza başörtüsünden dolayı yaşattıkları eziyetlerden biliriz. Biz bunları kendi partileri içindeki taciz, tecavüz ve hırsızlıklara kör, sağır, dilsiz kesilmelerinden biliriz.

2023'e kadar milletimize tüm bu gerçekleri anlatacağız. Türkiye'nin 2053 vizyonunu hayata geçirebilmesi için 2023'ün ne kadar önemli olduğu konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz.

Bir kez daha meydanımızın ilçemize şehrimize hayırlı olmasını diliyor tüm Kağıthanelileri bu eserle birlikte mutlu şekilde baharı kutlamaya özellikle davet ediyorum.