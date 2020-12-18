'HAKLI TEPKİ'

Sakarya Üniversitesi'nden yapılan açıklamada da "Ebubekir Sofuoğlu'nun bir ulusal kanaldaki programda sarf ettiği sözler Sakarya Üniversitesi öğretim elemanları, öğrenci ve mezunlarının ve kamuoyunun haklı tepkisine sebep olmuştur. Bahsi geçen konuşmada Sofuoğlu, üniversitemiz ana yerleşkesinin bulunduğu Serdivan'ı da katarak sarf ettiği cümlelerde Sakarya'mız, bölgemiz ve ülkemiz kalkınma önceliklerine azami katkıyı verme çabasındaki üniversite mensuplarını töhmet altında bırakmıştır. Söz konusu ifadeler üniversitemiz dışında kalan üniversiteleri ve bir bütün olarak eğitim kurumlarını da zan altında bırakacak ağır ithamları barındırmaktadır" denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Öte yandan üniversitelerimizin araştırma, eğitim ve topluma hizmet merkezleri olarak faaliyet göstermeleri için bütün imkânları seferber eden Sayın Cumhurbaşkanımızın adının söz konusu açıklamada geçirilmesi de ayrıca büyük bir talihsizlik olmuştur. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun bahsedilen konuşmasının kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."