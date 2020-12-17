ALİ İHSAN YAVUZ'DAN TEPKİ: ÇOK BÜYÜK BİR SORUMSUZLUKTUR

Öte yandan, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'da, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Genel Başkan Yardımcısı Yavuz yaptığı paylaşımda, "Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sofuoğlu'nun, hem Sakarya'yı ve hem de Sakarya Üniversitesini zan altında bırakan "Fuhuş Evleri" söylemini tasvip etmemiz mümkün değildir. Derhal Sakarya'mızdan, Sakarya Üniversitemizden ve tüm öğrenci kardeşlerimizden özür dilemelidir. Sofuoğlu'nun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da söylemine alet etmesi ayrı bir talihsizliktir.