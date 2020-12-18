EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

EKPSS tercih kılavuzu binlerce kişinin merak konusu. 2020 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. EKPSS sınav sonuçları açıklandı ve memur adayları sınavdan kaç puan aldığını öğrenmiş oldu. Şimdi de gözler tercih sürecine çevrildi. ÖSYM'nin duyuruları takip edilirken EKPSS tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığı sorgulanıyor.
EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.
EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
2020 EKPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuz yayınlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
YERLEŞTİRMELER NASIL OLACAK?
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir.
Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık elektronik ortamda kontrol edilir.
Bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilir.