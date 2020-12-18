EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

EKPSS tercih kılavuzu binlerce kişinin merak konusu. 2020 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. EKPSS sınav sonuçları açıklandı ve memur adayları sınavdan kaç puan aldığını öğrenmiş oldu. Şimdi de gözler tercih sürecine çevrildi. ÖSYM'nin duyuruları takip edilirken EKPSS tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığı sorgulanıyor.

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.