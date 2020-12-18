FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala ve hakkında yakalama kararı bulunan CIA eski danışmanı Henri Barkey hakkında, 'cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 20'şer yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame kapsamında yargılanmasına bugün başlanacak.