11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma sürerken, İsveç'te yaşayan İran uyruklu muhalif Habib Farajollah Chaab'ın İstanbul'dan İran'a kaçırıldığı tespit edildi. İddialara ve tespitlere göre; Chaab, sevgilisi Saberin Saidi tarafından İsveç'ten kendisini görme ve 100 bin Euro verme vaadiyle İstanbul'a çağırıldı. İddialara göre tuzağa düşürülen Habib Chaab, Naci Şerifi Zindaşti'nin talimatıyla adamları tarafından İran'a kaçırıldı.