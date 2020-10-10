İş insanı Osman Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamenin ayrıntılarında Kavala'nın yurt dışı bağlantılarına da yer verildi. Kavala'nın Henri Barkey'in 15 Temmuz gecesi Büyükada'daki otelde gerçekleştirdiği toplantıya katılan Ali Vaez isimli kişiyle içeriği tespit edilemeyen mailler üzerinden iletişim kaydına rastlandı. Vaez'in, kurucuları arasında George Soros ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'de ikamet etmesi amacıyla Yeşil Kart alması için mahkemeye tavsiye mektubu sunan ABD'nin Ankara eski Büyükelçisi Morton I. Abramowitz'in olduğu International Crisis Group (Uluslararası Kriz Grubu) isimli kuruluşta Ortadoğu uzmanı olduğu tespit edildi.

O TELEFON İMHA MI EDİLDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre Kavala'nın PKK'nın başlattığı hendek olayları ve 7 Haziran 2015 seçimlerinin gerçekleştiği dönemde 2.5 aylığına farklı bir telefon kullandığı, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre önce 12 Mayıs 2016'da tekrar 2.5 aylık kullandığı telefona döndüğü belirlendi. Kavala, söz konusu telefonu gözaltına alınmadan 1 ay önce 2 Eylül 2017'de kullanmayı bıraktığı vurgulanan iddianamede, telefonun aramalarda ele geçirilmemesi 7 Haziran seçimleri ve Darbe girişimi süreçlerindeki faaliyetlerin deşifre olmaması amacıyla özellikle imha edilmiş olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.