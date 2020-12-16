Terkos Gölü'nde kuraklık nedeniyle su çekilince tarihi yol ortaya çıktı
İstanbul'da barajlardaki su sevileri son zamanlarda etkisini gösteren kuraklık nedeniyle giderek düşüyor. Son yağışlar barajlarda bir puanlık artışı bile sağlayamadı. İstanbul'un önemli barajlarından Terkos Gölü'nde çekilen sular nedeniyle tarihi yol ortaya çıktı. İlk inlemede Roma döneminden kalmış olabileceği belirtilen yolla ilgili konuşan Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel "Terkos Gölü kuraklık nedeniyle boşalınca bu tarihi yol ortaya çıktı. Bu tarihi yolun tescillenmesini ve kültür varlıklarımız arasındaki yeri almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
16.12.2020 11:07
- Son Güncelleme: 16.12.2020 11:07
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