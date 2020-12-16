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Terkos Gölü'nde kuraklık nedeniyle su çekilince tarihi yol ortaya çıktı

İstanbul'da barajlardaki su sevileri son zamanlarda etkisini gösteren kuraklık nedeniyle giderek düşüyor. Son yağışlar barajlarda bir puanlık artışı bile sağlayamadı. İstanbul'un önemli barajlarından Terkos Gölü'nde çekilen sular nedeniyle tarihi yol ortaya çıktı. İlk inlemede Roma döneminden kalmış olabileceği belirtilen yolla ilgili konuşan Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel "Terkos Gölü kuraklık nedeniyle boşalınca bu tarihi yol ortaya çıktı. Bu tarihi yolun tescillenmesini ve kültür varlıklarımız arasındaki yeri almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

16.12.2020 11:07 - Son Güncelleme: 16.12.2020 11:07
Terkos Gölü'nde kuraklık nedeniyle su çekilince tarihi yol ortaya çıktı

İstanbul'da yağışlar baraj doluluk oranlarındaki düşüşü durduruken bugün doluluk oranı yüzde 21.83 olarak ölçüldü.

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Terkos Gölü'nde kuraklık nedeniyle su çekilince tarihi yol ortaya çıktı

Neredeyse 48 saat aralıksız yağan yağmur sonrasında yapılan ölçümlerde doluluk oranında sadece 0.18'lık bir artış yaşandığı ortaya çıktı.

Terkos Gölü'nde kuraklık nedeniyle su çekilince tarihi yol ortaya çıktı

14 Aralık tarihinde 21.65'e kadar düşen baraj doluluk oranı yağışlarla 15 Aralık'ta 21.71, 16 Aralık'ta ise yüzde 21.83 olarak ölçüldü.


Terkos Gölü'nde kuraklık nedeniyle su çekilince tarihi yol ortaya çıktı

TERKOZ GÖLÜNDE METRELERCE SU ÇEKİLİNCE TARİHİ YOL ORTAYA ÇIKTI
İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Terkos barajında doluluk oranı yüzde 22.82 olarak ölçüldü. Gittikçe küçülen Terkos baraj gölünün kıyılarının bazı ölümlerinde sular yüzlerce metre geri çekildi.

Terkos Gölü'nde kuraklık nedeniyle su çekilince tarihi yol ortaya çıktı

Bu çekilme sonucu gölün yazlık köyü kıyılarında tarihi bir yol ortaya çıktı. Yapılan ilk incelemede önce Balkan savaşı yıllarından kaldığı düşünülen yolun daha eski olduğu tespit edildi.

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