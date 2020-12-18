Birinci Grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus, Abide-i Hürriyet'te cenaze için yer bedeli 6 bin liradan 6 bin 600 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 17 bin liradan 18 bin 700 liraya, boş mezar yeri bedeli 34 bin liradan 37 bin 400 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 6 bin liradan 6 bin 600'e çıkarıldı.

Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce, Emirgan, Avcılar gibi 2. Grupta yer alan mezarlıklarda yer bedeli 1.100 liradan 1.200 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 7 bin liradan 7 bin 500 liraya, boş mezar yeri bedeli 14 bin liradan 15 bin liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli ise 1.100 liradan 1.200 liraya yükseltildi.