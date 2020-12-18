Esenler'de kendisini hoca olarak tanıttığı kadınları, evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Burhan Dalğali (48) tahliye edildi. Müşteki ile duruşmada dinlenen tanığın yalan beyanda bulunduğunu iddia eden Dalğali, "Bu insanlar bana kumpas kurdular, şantajda bulundular. 300 bin lira para istediler. Hem ailemin, hem milletin gözünde irtibatımı düşürdüler. Bu adamın yüzünü gördüğümde içim yanıyor. Ben 3 bin 200 para almadım" dedi. Sanık Dalğali'nin internette yayımlanan görüntüleri kamuoyunda tepkiye neden olmuştu...
TANIK İLE MÜŞTEKİYİ SUÇLADI
Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Burhan Dalğali ile müşteki Ebubekir B. ve sanık avukatı katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Seymen A. müşteki Ebubekir B.'nin kuzenin eşi olduğunu belirterek, "Burhan Dalğali, Esenler'de tanınan bir hocadır. Müştekiye 700-800 lira borç verdim. Burhan'a herhangi bir mesaj atmadım'' dedi.
Tanık Seymen A.'nın ifadesi üzerine söz alan Burhan Dalğali, tanık ile müştekinin suç ortağı olduğunu ve tanığın yalan ifade verdiğini iddia etti. Burhan Dalğali, "Mesele 3 bin 200 lira değil. Bu insanlar bana kumpas kurdular, şantajda bulundular. 300 bin lira para istediler. Hem ailemin, hem milletin gözünde itibarımı düşürdüler. Bu adamın yüzünü gördüğümde içim yanıyor. Ben 3 bin 200 para almadım'' dedi. Müşteki Ebubekir B. de Burhan Dalğali'nin sözlerine karşılık, "iftiradır, yalan atıyor" diye konuştu. Cumhuriyet savcısı ise sanık Burhan Dalğali'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Burhan Dalğali'nin tahliyesine karar verdi. Mahkeme bir sonraki duruşma ise dinlenmeyen müşteki ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
"HİÇ BİR HOCA 3 BİN 200 LİRA ALMAZ" DİYE SAVUNMA YAPMIŞTI
Geçen celse savunma yapan ve müştekiden para almadığını, dini nikahlarını da kıymadığını iddia eden Burhan Dalğali, "Hiçbir hoca nikah kıysa bile 3 bin 200 lira para almaz. Nikah kıyma ile kefaretin alakası yoktur. Bana iftira attıkları için müştekilerden şikayetçiyim. Bir nikahtan 3 bin 200 lira para almam zaten uydurma. Ebubekir bana para teklif etmedi. Almadım da" demişti.
Sosyal medyada konuşulan o görüntüler hakkında savunma yapan Dalğali, "Bir hafta sonra müşteki beni aradı. Telefonda bana komşusunun hasta olduğunu söyledi. Ben de 'Doktor değilim doktora götür hastalarla işim yok' dedim. Yanımda arkadaşlarım vardı.
Onlar bana 'Bu kişi sana oyun yapıyor sakın gitme' dediler. Ben de telefondaki kişiye beni bir daha arama dedim. Aynı gün beni tekrar aradı. Müşteki ısrar edince tamam dedim, aracıyla beni aldılar. Meğer aracın içerisinde arkada oturan kadınla bana kumpas kurmuşlar. Görüntülerde benim kadını taciz etmediğim, onun beni taciz ettiği görülmektedir.
O anda korktuğum ve beni öldüreceklerini düşündüğüm için bir şey yapamadım. Konuşmaların kendi lehine olan kısımlarını ses kaydına aldılar. Ertesi gün müşteki beni aradı. Kadının para istediğini, vermezsem şikayetçi olacağını ve görüntüleri sosyal medyada paylaşacağını söyledi. Para koparmak için yaptıklarını anladım" demişti. İddianamede sanığın müşteki Ebubekir B. ve S.B.'nin dini nikahlarını tazelemek için 3 bin 200 lira para aldığı ve kefaret parası istediği anlatılıyordu. Sanığın, "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 yıldan 7 yıla, 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair kanuna muhalefet" suçundan ise 3 aydan az olmamak şartıyla hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.