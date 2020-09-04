ODA TV'NİN EYÜP FATİH ŞAĞBAN'I ÖVDÜĞÜ O HABER!

Oda TV'nin; 27 Nisan 2016 tarihinde yayınlanan "Çok çamlar deviriyor, artık misyonunu tamamladı O tarikat lideri Erdoğan'a bayrak açtı" başlıklı haberde Fatih Şağban'ı tarikat lideri olarak tanıtıyor.



ODA TV'NİN SÖZ KONUSU HABERİ AYNEN ŞÖYLE:

"Bir süre önce Atatürk Havalimanı'ndaki 'el öptürme izdihamı' görüntüleriyle gündeme gelen "Uşşaki Tarikatı Lideri 'Fatih Nurullah Efendi", Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın artık misyonunu tamamladığı belirterek "Başkanlık sistemi falan diye de hiç zorlamasın Tayyip Bey" dedi.



Erdoğan'ın istediği yönetimin 'meşrutiyet' olacağını söyleyen 'Fatih Nurullah Efendi', "Kaldı ki bu hükümeti maneviyatta Ahmet Davutoğlu'na teslim ettik. Tayyip Bey'in misyonu tamamlanmıştır. Vazifesini yapmıştır. Tayyip bey bir şekilde desteklemek, onları ilerletmek gibi duygularla hareket ediyor ama, burada çok çamlar da devriliyor" dedi.

Tarikatın yayın organı olan Nurani TV'de konuşan Uşşaki tarikatı lideri ayrıca, 1980 anayasası hazırlanırken, bir süre önce hayatını kaybeden Nur cemaatinin önde gelen isimlerinden olan Mehmet kırkıncı'nın bir rüya gördüğünü, daha sonra da Kenan Evren'e markaj yaparak imam hatip yasasını anayasaya eklettirdiğini iddia etti."

Uşşaki liderinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hiç kimse anayasaya manayasaya dokunmasın. Yok başkanlık sistemiydi, bilmem neydi, böyle oyalansın gitsinler.

Başkanlık sistemi falan diye de hiç zorlamasın Tayyip Bey. Zaten başkanlık sistemi var şu anda Türkiye'de. Onun istediği şekildeki bir idare meşrutiyet olur. O zaman Mehdi alehisselamın zuhuru olur. Bazı şeylere fazla dokunmak iyi değildir. Kaldı ki bu hükümeti maneviyatta Ahmet Davutoğlu'na teslim ettik. Tayyip Bey'in misyonu tamamlanmıştır. Vazifesini yapmıştır. Tayyip bey bir şekilde desteklemek, onları ilerletmek gibi duygularla hareket ediyor ama, burada çok çamlar da devriliyor yani."