Yarın otobüsler çalışıyor mu? 19-20 Aralık hafta sonu İETT otobüs metro metrobüs çalışıyor mu?

Yarın otobüsler çalışıyor mu? Hafta sonu İETT otobüs metro metrobüs çalışıyor mu? 19-20 Aralık otobüsler çalışıyor mu sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. İstisna kapsamında olan ve sokağa çıkabilecek vatandaşlar toplu taşıma kullanıp kullanamayacağını merak ediyor.

19-20 ARALIK OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün ulaşım hizmetleri verilmeye devam edilecek. Vatandaşlar genelgede belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.