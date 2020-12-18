Yarın otobüsler çalışıyor mu? 19-20 Aralık hafta sonu İETT otobüs metro metrobüs çalışıyor mu?

Yarın otobüsler çalışıyor mu? Hafta sonu İETT otobüs metro metrobüs çalışıyor mu? 19-20 Aralık otobüsler çalışıyor mu sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. İstisna kapsamında olan ve sokağa çıkabilecek vatandaşlar toplu taşıma kullanıp kullanamayacağını merak ediyor.
19-20 ARALIK OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün ulaşım hizmetleri verilmeye devam edilecek. Vatandaşlar genelgede belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.
Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.
Ayrıca, Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri de hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor.
Ulaşım araçlarının güncel saatleri için ilgili belediyenin web sayfasını ziyaret edebilir veya çağrı merkezini arayabilirsiniz.
METROBÜS SAATLERİ
Metrobüs hattında kısıtlama boyunca sabah 06.00 ile 22.00 arasında 34G hattında 3 dakikada 1,34BZ hattında 10 dakikada bir sefer düzenlenecek. Saat 22.00 ile 06.00 arasında ise 10 dakikada 1 sefer düzenlenecek. Ayrıca hatta yedek araçlar bekletilerek anlık yoğunluklara müdahale edilecek. Hafta sonu, toplam 4.096 personelle hizmet verilecek.
METRO 15 DAKİKADA BİR SEFER YAPACAK
Raylı sistemler, 06.00-24.00 saatleri arasında 15 dk. sefer sıklığı ile çalışacak ve 1.468 personel görev alacak. Hafta sonu sefer yapılacak hatlar şunlar: "M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir, M4 Kadıköy-Kartal, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam."
Şehir Hatları vapurları, uzun ve kısa Boğaz turları dışında, İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı dahil olmak üzere tüm seferleri sürdürecek. Toplam 14 hatta, 909 sefer gerçekleştirecek. 63 gemiyle Cumartesi günü 41, Pazar günü 35 iskelede ve toplam 737 personelle deniz ulaşımı ihtiyacı karşılanmaya devam edecek. Vapur sefer saatlerine www.sehirhatlari.istanbul adresinden ulaşılabilir.