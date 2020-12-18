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    • 18.12.2020 13:09
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    : merkezli 2 ilde / operasyonu! Gözaltılar var

    haberine göre merkezli 2 ilde, terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda gizlendikleri ve bölgede terör propagandası yaptıkları öne sürüldü.

    AA
    Adana merkezli 2 ilde YPG/PKK operasyonu

    Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü / şüphelilerini yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

    Jandarma ekipleri, Adana ve Mersin'de tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda kaldıklarını belirlediği 5 zanlıyı eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

    Suriye'de Aynularab (Kobani) bölgesinde terör örgütü YPG/PKK saflarında çatışmalara katıldıkları iddia edilen 5 şüphelinin çadırlarında, tabanca, 5 mermi ve dijital materyaller ele geçirildi.

    Zanlıların, tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda gizlendikleri ve bölgede terör propagandası yaptıkları öne sürüldü.

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    Haberler Güncel Son dakika: Adana merkezli 2 ilde YPG/PKK operasyonu! Gözaltılar var