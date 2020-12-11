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SON DAKİKA: Time dergisinden ABD tarihinde bir ilk: 'Yılın Kişisi' Joe Biden ve Kamala Harris seçildi

Son dakika haberine göre, ABD'de haftalık yayın yapan "Time" dergisi, geleneksel "Yılın Kişisi" anketinde, bu yıl ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris'i seçerek ABD tarihinde bir ilke imza attı. 2016 yılındaki seçimler sonrası 'Yılın Kişisi'ni Trump seçen TIME dergisi, kapağında 'Amerika Bölünmüş Devletleri Başkanı' ifadesine yer vermişti.

11.12.2020 10:25 - Son Güncelleme: 11.12.2020 10:33
SON DAKİKA: Time dergisinden ABD tarihinde bir ilk: 'Yılın Kişisi' Joe Biden ve Kamala Harris'i seçildi

ABD'de haftalık yayın yapan "Time" dergisi, geleneksel "Yılın Kişisi" anketinde, bu yıl ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris'i seçti.

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SON DAKİKA: Time dergisinden ABD tarihinde bir ilk: 'Yılın Kişisi' Joe Biden ve Kamala Harris'i seçildi

Derginin Baş Editörü Edward Felsenthal, Biden ve Harris'in "toplumda empati güçlerinin bölücü öfkeden daha güçlü olduğunu göstererek, yas içindeki bir dünya için iyileşme vizyonunu paylaşarak Amerikan tarihinin seyrini değiştirdiği için bu onuru kazandığını" bildirdi.

SON DAKİKA: Time dergisinden ABD tarihinde bir ilk: 'Yılın Kişisi' Joe Biden ve Kamala Harris'i seçildi

TARİHTE BİR İLK
Franklin D. Roosvelt'ten bu yana her seçilmiş ABD Başkanı'nın kendi dönemi içinde "Yılın Kişisi" seçildiğini ifade eden Editör Felsenthal, bu yıl ilk kez bir başkan yardımcısının da eklendiğini belirtti.

SON DAKİKA: Time dergisinden ABD tarihinde bir ilk: 'Yılın Kişisi' Joe Biden ve Kamala Harris'i seçildi

Bu yılın adayları arasında seçimi kaybeden Başkan Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ve ırkçılık karşıtı hareket yer alıyordu.

SON DAKİKA: Time dergisinden ABD tarihinde bir ilk: 'Yılın Kişisi' Joe Biden ve Kamala Harris'i seçildi

TİME DERGİSİ TRUMP KARŞITI YAYINLARIYLA BİLİNİYOR
Time dergisi 2016 yılında gerçekleştirdiği geleneksel 'Yılın Kişisi' anketinin sonuçlarını açıklamış ve o yılın kişisi ABD seçimlerinde sürpriz bir zafer elde ederek başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump olmuştu. Trump, Time dergisi tarafından 'Yılın Kişisi' seçildiğini öğrendikten hemen sonra NBC'ye verdiği röportajda, "Bu büyük bir onur. Çok şey ifade ediyor" demişti. 'Yılın insanı' ile ilgili bir kapak görseli de paylaşan TIME dergisi, kapağında 'Amerika Bölünmüş Devletleri Başkanı' ifadesine yer vermişti.

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