SON DAKİKA: Time dergisinden ABD tarihinde bir ilk: 'Yılın Kişisi' Joe Biden ve Kamala Harris seçildi

TİME DERGİSİ TRUMP KARŞITI YAYINLARIYLA BİLİNİYOR

Time dergisi 2016 yılında gerçekleştirdiği geleneksel 'Yılın Kişisi' anketinin sonuçlarını açıklamış ve o yılın kişisi ABD seçimlerinde sürpriz bir zafer elde ederek başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump olmuştu. Trump, Time dergisi tarafından 'Yılın Kişisi' seçildiğini öğrendikten hemen sonra NBC'ye verdiği röportajda, "Bu büyük bir onur. Çok şey ifade ediyor" demişti. 'Yılın insanı' ile ilgili bir kapak görseli de paylaşan TIME dergisi, kapağında 'Amerika Bölünmüş Devletleri Başkanı' ifadesine yer vermişti.