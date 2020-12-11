SON DAKİKA: Time dergisinden ABD tarihinde bir ilk: 'Yılın Kişisi' Joe Biden ve Kamala Harris seçildi
Son dakika haberine göre, ABD'de haftalık yayın yapan "Time" dergisi, geleneksel "Yılın Kişisi" anketinde, bu yıl ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris'i seçerek ABD tarihinde bir ilke imza attı. 2016 yılındaki seçimler sonrası 'Yılın Kişisi'ni Trump seçen TIME dergisi, kapağında 'Amerika Bölünmüş Devletleri Başkanı' ifadesine yer vermişti.
11.12.2020 10:25
- Son Güncelleme: 11.12.2020 10:33
TİME DERGİSİ TRUMP KARŞITI YAYINLARIYLA BİLİNİYOR
Time dergisi 2016 yılında gerçekleştirdiği geleneksel 'Yılın Kişisi' anketinin sonuçlarını açıklamış ve o yılın kişisi ABD seçimlerinde sürpriz bir zafer elde ederek başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump olmuştu. Trump, Time dergisi tarafından 'Yılın Kişisi' seçildiğini öğrendikten hemen sonra NBC'ye verdiği röportajda, "Bu büyük bir onur. Çok şey ifade ediyor" demişti. 'Yılın insanı' ile ilgili bir kapak görseli de paylaşan TIME dergisi, kapağında 'Amerika Bölünmüş Devletleri Başkanı' ifadesine yer vermişti.
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