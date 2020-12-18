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    • 18.12.2020 17:23
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    davasında Kızıl Soros 'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

    Son dakika haberi... darbe girişimi davasında hakim karşısına çıkan 'nın, tahliye talebi reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

    Kızıl Soros hakkında karar

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimine ilişkin açılan davada, firari sanık eski Danışmanı Henri Jak Barkey ile "Anayasa'yı ihlal" ve "siyasi veya askeri casusluk" suçlarından yargılanan sanık 'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

    İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, tanıkların ve avukatların beyanları alındı.

    Beyanların ardından görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Leyla Alaton'un tanık olarak çağrılmasına ve Barkey hakkındaki yakalama kararının devamına karar verilmesini talep etti.

    Talebin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına ve Leyla Alaton'un tanık olarak çağrılmasına karar verdi.

    Firari sanık Barkey hakkındaki yakalama kararının devamına hükmeden heyet, duruşmayı 5 Şubat 2021'e erteledi.

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    Haberler Güncel 15 Temmuz davasında Kızıl Soros Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi