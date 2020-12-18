Getir Yemeksepeti sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? Hafta sonu Getir Yemeksepeti sipariş alıyor mu?

Getir Yemeksepeti çalışıyor mu? Hafta sonu Getir Yemeksepeti sipariş alıyor mu? Sokağa çıkma yasağında Getir, Yemeksepeti veya Banabi uygulamalarının sipariş alıp almadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sipariş vermek isteyen vatandaşlar sokağa çıkma yasağında bu uygulamaların çalışıp çalışmadığını sorguluyor.

GETİR YEMEKSEPETİ ÇALIŞIYOR MU?

Lokanta ve restoran tarzı işyerleri hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde, hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet verebilmektedirler.