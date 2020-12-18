BÜYÜKADA'CILARIN TANIKLIĞI

Kavala'nın savunmasının ardından tanıkların dinlenmesine geçildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Henri Barkey'in de katıldığı Büyükada'daki toplantının katılımcılarında tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti, toplantıya katılanlar hakkında da soruşturma olduğu için bu kişileri, tanıklık yemini yaptırmadan dinledi.

Tanık Bayram Sinkaya, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Büyükada'daki toplantının katılımcılarından olduğunu belirterek, Henri Barkey ile ilk kez bu toplantıda tanıştığını ifade etti. Toplantı sırasında darbe girişiminin gerçekleştiğini belirten Sinkaya, ertesi gün Büyükada'da yaptıkları çalıştaya devam ettiklerini anlattı. Sinkaya, Kavala'yı tanımadığı için Büyükada'daki toplantıya katılıp katılmadığını bilmediğini söyledi.

BÖLGEDEKİ GELİŞMELER MASAYA YATIRILDI

Pınar Arıkan Sinkaya da Kavala'yı tanımadığını, Barkey ile de ilk kez bu toplantıda tanıştığını öne sürdü. Akademisyen ve uluslararası ilişkiler uzmanı olduğunu belirten Pınar Arıkan Sinkaya, Büyükada'daki toplantının konusunun, "İran'la Batı'nın nükleer anlaşmasının yıldönümünde bölgedeki gelişmeler ve İran'ın komşularıyla ilişkileri" olduğunu aktardı. Ancak darbe girişimi üzerine bu konuların da konuşulduğunu vurguladı.