Notere sunduğu dilekçenin detaylarını paylaşıp kurultay sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okudu.

"KOLTUĞA YAPIŞMAYACAĞIM"

"Koltuğa yapışmayacağımı, Cumhurbaşkanı seçilemezsem 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gideceğimize dair notere taahhütname verdim" diyen İnce, "51 günde yüzde 31 oy aldık. Bunu 500 günde yapmak lazım, daha uzun bir sürede yapmak lazım, örgütü hazırlamak lazım" şeklinde konuştu.

İnce'nin açıklamalarından satırbaşları;

"51 gün yeterli bir süre değil. Daha uzun bir sürede yapmak lazım, örgütü hazırlamak lazım. Kendinin hazırlanması lazım insanın. Ve önümüzdeki dönemde genel başkan olursam üyelerin önüne sandık koyacağımı, STK'ların oy kullanacağını, baroların, odaların, başka siyasi partilerin üyelerinin oy kullanacağı bir ön seçimle cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi; burada kendim de aday adayı olacağım.

"KOLTUK DERDİNDE DEĞİLİM"

Ama seçimi kazanmazsam partiyi hemen olağanüstü kurultaya götüreceğimi taahhüt ettim. Yani koltuk derdinde değilim, Türkiye derdindeyim. 'Seçime 50 gün kalınca gel adayımız ol' deyince olmuyor bu.