Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.12.2020 19:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.12.2020 19:38
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 17 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu |

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 17 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 515 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. " dedi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 17 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 515 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim" ifadelerine yer verdi.

    16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    14 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    13 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    11 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    10 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    1 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Güncel koronavirüs tablosu