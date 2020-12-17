Sağlık Bakanlığı 17 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 515 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim" ifadelerine yer verdi.
16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
14 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
13 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
11 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
10 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU