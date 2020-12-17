Asteroid nedir? Dünyaya asteroid mi çarpacak? 21 Aralık'ta ne olacak? NASA'dan yapılan açıklamada, dünyaya 5 büyük astreoidin yaklaşacağı belirtildi. Sosyal medyada da son günlerde sıkça 21 Aralık tarihi için komplo teorileri dillendirilmeye başlandı.
DÜNYAYA ASTEROİD Mİ ÇARPACAK?
Bir hafta içerisinde Dünya'ya yaklaşacak 5 asteroit olacağını belirten uzmanlar; üçünün bugün geçeceğini bildirdi. Uzmanlar, asteroit boyutlarının 10 ila 24 metre olduğunu kaydetti.
Aralarından en yakını, Dünya'ya 343 bin kilometre mesafeden geçecek. Peki ama asteroit ne demek?
Boyutları 6.8 ve 30 metre olan iki asteroit daha 18 Aralık'ta Dünya'ya yaklaşacak. En küçüğü Dünya'ya 57 bin 100 kilometre, büyüğü ise yaklaşık 7 milyon kilometre mesafeden geçecek.
Asteroit, yörüngeleri çoğunlukla Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında kalan gökcisimleridir.
Haziran 2014 itibarıyla Küçük Gezegen Merkezi tarafından iç ve dış Güneş Sistemi'nde 1 milyonun üzerinde cisim tanımlanmıştır.
21 ARALIK'TA NELER OLACAK?
LiveScience'ın haberine göre, iki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, 21 Aralık gecesi yaşanacak.
Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.
Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.
Brown, 1623'teki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi.
Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.
21 ARALIK ELEKTRİKLER KESİLECEK Mİ?
Komplo teorisyenlerine göre 21 Aralık'ta güneşte patlama yaşanabileceği ve dünyadaki elektronik cihazların zarar görebileceği belirtilse de bu konuda bilimsel bir açıklama bulunmuyor.