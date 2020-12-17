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    • 17.12.2020 17:50
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    103 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

    'nin ilçesi Esendere beldesinde bir minibüste 103 kilo 800 gram eroin ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık güvenlik personelini tebrik etti.

    AJANSLAR
    103 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

    Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar sürüyor.

    Bu kapsamda, dün Esendere beldesi Güldalı köyü yol güzergahında durdurulan bir minibüste yapılan aramada bagaj kısmında paketlenmiş 103 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

    İki şüpheli gözaltına alındı.

    Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte 2020 yılında 2 bin 115 kilo eroin ele geçirildiğini belirterek güvenlik güçlerini tebrik etti.

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    Haberler Güncel 103 kilo 800 gram eroin ele geçirildi