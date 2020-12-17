Epic Games 17 Aralık kampanyası başlıyor! Epic Games ücretsiz oyunlar nelerdir?

Epic Games ücretsiz oyunlar nelerdir? Epic Games 17 Aralık ücretsiz oyunlar listesi merak ediliyor. Firmadan yapılan duyuruda 15 gün boyunca ücretsiz 15 oyun verileceği duyuruldu. Sosyal medyada ortaya çıkan bir liste ise oyun severleri heyecanlandırdı.
EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR NELERDİR?
Firma tarafından yayınlanacak ücretsiz oyunlarla ilgili resmi bir liste açıklama henüz yapılmadı. Ancak sosyal medyada bir liste paylaşıldı. Listenin gerçeği ne kadar yansıttığı bilinmese de listede yer alan oyunlar şimdiden oyun severleri heyecanlandırdı.
17/12 - Dying Light
18/12 - Resident Evil 7
19/12 - The Witcher 3
20/12 - Mass Effect Andromeda
21/12 - Assassins Creed Origins
22/12 - Metal Gear Solid V
23/12 - The Evil Within 2
24/12 - Far Cry 5
25/12 - Fallout 4
26/12 - Borderlands 3
27/12 - Monster Hunter Worlds
28/12 - Dragon Age Inquisition
29/12 - Horizon Zero Dawn
30/12 - Ghost Recon Breakpoint
31/12 - Hitman 2