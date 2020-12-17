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    • 17.12.2020 12:26
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    17 Aralık kampanyası başlıyor! nelerdir?

    ücretsiz oyunlar nelerdir? kampanyası oyun severler tarafından merak ediliyor. Oyun dünyasının büyük firmalarından birisi olan Epic Games kullanıcılarına 15 gün boyunca 15 ücretsiz oyun dağıtacak. Epic Games oyun listesi araştırılıyor. Peki, nelerdir?

    takvim.com.tr
    Epic Games 17 Aralık kampanyası başlıyor! Epic Games ücretsiz oyunlar nelerdir?

    Epic Games ücretsiz oyunlar nelerdir? Epic Games 17 Aralık ücretsiz oyunlar listesi merak ediliyor. Firmadan yapılan duyuruda 15 gün boyunca ücretsiz 15 oyun verileceği duyuruldu. Sosyal medyada ortaya çıkan bir liste ise oyun severleri heyecanlandırdı.

    EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR NELERDİR?

    Firma tarafından yayınlanacak ücretsiz oyunlarla ilgili resmi bir liste açıklama henüz yapılmadı. Ancak sosyal medyada bir liste paylaşıldı. Listenin gerçeği ne kadar yansıttığı bilinmese de listede yer alan oyunlar şimdiden oyun severleri heyecanlandırdı.

    17/12 - Dying Light

    18/12 - Resident Evil 7

    19/12 - The Witcher 3

    20/12 - Mass Effect Andromeda

    21/12 - Assassins Creed Origins

    22/12 - Metal Gear Solid V

    23/12 - The Evil Within 2

    24/12 - Far Cry 5

    25/12 - Fallout 4

    26/12 - Borderlands 3

    27/12 - Monster Hunter Worlds

    28/12 - Dragon Age Inquisition

    29/12 - Horizon Zero Dawn

    30/12 - Ghost Recon Breakpoint

    31/12 - Hitman 2
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    Haberler Güncel Epic Games 17 Aralık kampanyası başlıyor! Epic Games ücretsiz oyunlar nelerdir?