Epic Games 17 Aralık kampanyası başlıyor! Epic Games ücretsiz oyunlar nelerdir?

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR NELERDİR?

Firma tarafından yayınlanacak ücretsiz oyunlarla ilgili resmi bir liste açıklama henüz yapılmadı. Ancak sosyal medyada bir liste paylaşıldı. Listenin gerçeği ne kadar yansıttığı bilinmese de listede yer alan oyunlar şimdiden oyun severleri heyecanlandırdı.

17/12 - Dying Light

18/12 - Resident Evil 7

19/12 - The Witcher 3

20/12 - Mass Effect Andromeda