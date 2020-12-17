Hafta sonu yasakta balıkçılar açık mı? Balıkçıya gitmek serbest mi? Balıkçıya gidilir mi?

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda alınan kısıtlama kararları, İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından 81 il valiliğine gönderilmesinin ardından uygulamaya kondu.
İki haftadır devam eden yasaklar dahilinde hafta içi 21.00'den sonra sokağa çıkmak yasaklanırken hafta sonu ise tam kapanmaya gidilmesi uygun görüldü.
Bu kapsamda, Cuma günleri 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı, pazartesi günü saat 05.00' dek devam ediyor. Vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğu kısıtlama saatlerinde bazı işletmelerin, belli saatlerde açık kalmasına ise izin veriliyor.
HAFTA SONU BALIKÇILAR AÇIK MI? BALIKÇIYA GİDİLİR Mİ?
Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bazı yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulacağını bildiren yetkililer, vatandaşların da saat 10.00 ile 17.00 arasında dışarı çıkabileceğini belirtti.
Yalnızca evlerinin yakınında bulunan (yürüme mesafesinde olması şartıyla) market, kasap, bakkal, manav ve kuruyemişçilere gitmelerine izin verilen vatandaşların balıkçıların önlerine de giderek buradan alışveriş yapma ihityacı duydukları görüldü. Bu nedenle alınan yeni kararla, açık olacak işletmeler listesi güncellendi. Balıkçıların da dahil edildiği liste kapsamında artık halk, evlerine yürüme mesafesinde bulunan balıkçılardan da alışveriş yapabilecek.
YASAKTA BALIKÇILAR AÇIK MI?
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı ve balık tezgahları iş yerleri de 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.