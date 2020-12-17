Hafta sonu yasakta balıkçılar açık mı? Balıkçıya gitmek serbest mi? Balıkçıya gidilir mi?

Yalnızca evlerinin yakınında bulunan (yürüme mesafesinde olması şartıyla) market, kasap, bakkal, manav ve kuruyemişçilere gitmelerine izin verilen vatandaşların balıkçıların önlerine de giderek buradan alışveriş yapma ihityacı duydukları görüldü. Bu nedenle alınan yeni kararla, açık olacak işletmeler listesi güncellendi. Balıkçıların da dahil edildiği liste kapsamında artık halk, evlerine yürüme mesafesinde bulunan balıkçılardan da alışveriş yapabilecek.