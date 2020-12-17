



Balıkçı esnaflarından Çetin Kavzoğlu, hamsinin artık azalmaya başladığını ifade ederek, "Hamsi artık azalıyor. Bu sene pek iri hamsi olmadı. Az miktarda geldiğinden fiyatı da otomatik olarak yükseliyor. Bol olduğu zamanda fiyatı düşüyor. Ucuz olsaydı bizde daha fazla alacaktık ancak; pahalı olduğu için ancak iki kasa alabildik. Kilosunu 25 TL'den satıyoruz.