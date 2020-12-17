Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Tancan Sabah Gazetesi 35. Yaş Sektör Buluşmalarında açıklamalarda bulundu

Panel öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sabah Gazetesi'nin 35'inci yaşı dolayısıyla bir video mesaj paylaştı. Bakan Dönmez mesajında şu ifadeleri kullandı: "Türk basınının en güçlü ve en köklü kurumlarından biri olan Sabah Gazetesi'nin 35'inci yıl dönümünü tebrik ediyor ve daha nice uzun yıllar diliyorum. Sabah'ın yayın hayatına başlamasından bu yana Türkiye ve dünya baş döndürücü gelişmelere sahne oldu. Bütün bu yaşananları ilkeli habercilik prensibiyle kamuoyuna aktaran Sabah Gazetesi özellikle yakın geçmişte, haberleri ve köşe yazarlarıyla demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne önemli katkılar sundu. Türk basın tarihinde en önemli fikirlerin değerli kalemleriyle hayat verdiği Sabah, milletimizin sesi ve vicdanı olmuştur. Söylenemeyenleri, yazılamayanları konuşulmayanları cesurca sayfalarında dile getirerek, her şartta ve koşulda haktan, milletimizden yana tavır sergilemiştir. Başta Turkuvaz Medya ve Sabah Gazetesi yönetimine, tüm köşe yazarlarına, 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle gerçeklerin peşinde koşan muhabirlere ve gazetenin bizlere ulaşması için ter döken bütün emekçilere tebriklerimi sunuyor ve başarılarının devamını diliyorum. Nice 35 senelere."

Bakan Fatih Dönmez'in mesajının ardından Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını online olarak cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, bakanlık olarak yenilenebilir enerjiye çok büyük önem verdiklerini, Türkiye'de kurulu gücün yarısından fazlasının yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu söyledi.

'TEK BİR KAYNAĞA BAĞLI OLUNMAMALI'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın milli enerji ve maden politikası hakkında bilgi veren Abdullah Tancan, "Ülkemizin kendi enerjisini, kendi kaynaklarından, kendi insan kaynağı ve kendi teknolojisiyle elde etmesinin sağlamasına yönelik olan Milli Enerji ve Maden Politikası'nın üç temel esası var. Bunlar; arz güvenliği, yerlileştirme, öngörülebilir piyasa... Öncelik elektriğin üretilmesi ve burada tek bir kaynağa bağlı olmamak gerekiyor. Bu kaynaklar ne kadar çeşitlenirse, arz güvenliği de garantiye alınmış olur. Sadece bir kaynaktan elektrik üretilirse, elektrik arzında sorun yaşanır. 2020 yılı kasım ayı sonu itibarı ile üretilen enerjinin kaynaklara göre dağılımına baktığımızda yüzde 27'sinin hidrolik, yüzde 22'sinin doğalgaz, yüzde 20'sinin ithal kömür, yüzde 14'ünün yerli kömür, yüzde 8'inin rüzgar, yüzde 4'ünün güneş ve yüzde 5'inin ise diğer kaynaklardan oluştuğunu görüyoruz. Sonuçta elektrik üretimimizin yüzde 58,3'ünün yerli kaynaklardan gerçekleştiğini görüyoruz" dedi.

'HEDEF SERBEST TÜKETİCİ'

Elektrik piyasasında farklı oyuncular olduğunu belirten Tancan, "Şu anda sektörde üretimde hem kamu hem özel şirketler bulunuyor. Dağıtımda ise 21 özel şirket var. Elektriği kullanıcıların hizmetine sunuyor, yatırım yapıyorlar. Bunların yanı sıra sektörde tedarik şirketleri de bulunuyor. Nihai hedefimiz ise gelecekte tüm kullanıcıların serbest tüketici olması" dedi.

Fiyatların nasıl oluştuğu hakkında da bilgi veren Tancan, "Yapılan yatırımlar, harcamalar, maliyetleri oluşturuyor. Enerjinin borsası olarak nitelendirilen bir şirket var, EPİAŞ. Şirketler buraya bildirim yapıyor. Tüketiciler de buraya tüketimi arz ediyor. Arz ve tüketimin kesiştiği noktada rekabete açık fiyatlar oluşuyor. Kamunun da ürettiği bir enerji söz konusu. Kamunun maliyeti de hesaplanıyor. Diğer maliyetlere de bakılıyor. Serbest tüketiciler tamamen ikili anlaşmalarla, üretim yapan şirketlerle anlaşıyor" ifadelerini kullandı.

'YEKA PROJELERİ ÖNEM TAŞIYOR'

Yenilenebilir enerjiye çok büyük önem verildiğini dile getiren Tancan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kurulu gücün yarısından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. 2020 Kasım ayı sonu itibarıyla 94.801 MW olan kurulu gücümüzün, yüzde 51,2'si yenilenebilir kaynaklardan elde edilmektedir. Üretimde ise 2020 yılı ilk on bir ayında elektrik üretimimizin yüzde 43,6'sı yenilenebilir kaynaklardan gerçekleşmiştir. Yenilenebilir enerji alanında sadece son iki yılda devreye giren 7.051 MW kurulu gücün yüzde 78'i, 2020 yılı ilk on bir ayında da neredeyse tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmuştur. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları da (YEKA) büyük önem taşıyor. YEKA projelerinde elektriği yerli kaynaklarlar üretirken, ekipmanları da mümkün olduğunca ülkemizde üretelim istiyoruz. Bunlara destek veriyoruz. Geçen ağustos ayında entegre üretim tesisi işletmeye açıldı. Burada üretilen paneller Konya Karapınar'da kullanılıyor. Birçok ekipmanı kendi ülkemizde üretiyoruz. Yurtdışına bunları da ihraç edebiliyoruz."

'AKKUYU YÜKSEK KATKI SAĞLAYACAK'

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasının devam ettiğini kaydeden Abdullah Tancan, "Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünü 2023 yılında, kalan 3 reaktörü ise birer yıl arayla devreye almayı planlıyoruz. Nükleer enerji, enerji arz güvenliğinde dünyada olduğu gibi ülkemizde de yüksek önemde katkı sağlayacaktır" dedi.

Geçtiğimiz aylarda keşfi yapılan doğalgaz hakkında da bilgi veren Tancan, "Kanuni gemimiz de 2021 başında sondaj faaliyetlerine başlayacak. Mühendislik çalışmaları yapılıyor. Bir aksama olacağını düşünmüyoruz" diye konuştu.