"DÖRT TEMEL ARGÜMANIMIZ VAR"

Evlerin, işyerlerinin ve şehirlerin yeni normale nasıl uygun hale getirileceğinin tartışılmaya başlandığına vurgu yapan Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle yeni normal dönemde bakanlık olarak şehircilikte dört temel argümanı önemsiyoruz. İnsanın temel ihtiyaçlara erişimine her zamankinden daha çok odaklanıyoruz. Ucuz konut sağlama ve meydanlar, açık alanlar, millet bahçesi gibi yeni kamusal alanlar oluşturma noktasında daha çok gayret gösteriyoruz. Konut çevresine serpiştirilmiş bir donatı anlayışını değil, donatı merkezli bir konut anlayışını hâkim kılmak için çaba gösteriyoruz. İnsan sağlığını en iyi noktaya taşımaya gayret ediyoruz. Projelerimizin merkezine çevreyi, doğayı, mavi ve yeşil alanları getiriyoruz. Bugün hamdolsun merkezinde insan olan kentsel dönüşümle; afetlere hazır, kimlikli, engelli dostu şehirler inşa ediyoruz."

Dar gelirli vatandaşlar için on binlerce yeni sosyal konut ürettiklerine dikkat çeken Bakan Kurum, "Millet bahçeleri ve ekolojik koridorlarımızla yeşil alanlarımızın, korunan doğal alanın büyüklüğünü arttırıyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlattığımız Sıfır Atık çatısı altında yüzlerce yeni çevre projesini, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bölgesel ve yerel eylem planlarımızı hazırladık, uygulamaya koyduk. Bugün sahadaki tüm inşa projelerimizi enerji verimli, sıfır atık uyumlu ve akıllı bina özellikleriyle donatılmış yapı teknolojileriyle inşa ediyoruz. Tecrübelerimizi paylaşma, yeni iş birliği alanları geliştirme noktasında; kapımızın belediyelerimize ve özel sektörümüze, açık olduğunu her zaman ifade ediyorum, burada da tekrar ifade etmek isterim. Gelin, şehirlerimizi yeni normale, hep birlikte hazırlayalım, yavrularımız için yeni bir geleceği hep birlikte inşa edelim" dedi.

"EVDEN BEKLENTİLER DEĞİŞECEK"

Yeni bir döneme girildiğini, yeni şeyler söylemenin, yeni bir şehir düşüncesini hâkim kılmanın zamanı olduğunu belirten Murat Kurum, salgın ve iklim krizinin bu dağınıklık, bu çarpıklık, bu karmaşa konusunda; herkesi yeniden düşünmeye sevk ettiğini söyledi. Murat Kurum, "İnsanımız; artık bu yığılmanın ne kadar sakıncalı olduğunu anlamıştır. İnsanlarda, şehirden kaçış, kırsal alanda yaşama isteği ortaya çıkmıştır. Sektörün içinden gelen bir kardeşiniz olarak; sektör temsilcilerimizden özel bir ricam var. Artık; insanımızın yeni oluşan sosyal ve duygusal gerekçelerini işimizin merkezine alalım. Ar-Ge'mizi 'insan ve çevre merkezli bir yapılaşma' alanına yeniden odaklayalım. İnsanımız artık evde uzun zaman geçiriyor, evden çalışma kültürü yerleşiyor. Bu nedenle inşa edeceğimiz evlere, barınmanın çok ötesinde bir anlam yüklememiz gerekiyor. Artık vatandaşların yeni talepleri olabilecek. Daha küçük bir ev olsa da, daha fazla oda sayısı talep edilebilecek. Yine daha büyük teraslar, kat bahçeleri, daha geniş balkonlar, dikey tarım gibi dış mekân kullanımlarına talep artacak" diye konuştu.

"54 MİLYON İNSAN AFETLERE KARŞI GÜVENCE ALTINDA"

Ülke nüfusunun yüzde 71'inin deprem bölgesinde yaşadığına dikkat çeken Murat Kurum, "Depreme hazırlığın yegâne yolu, kentsel dönüşümdür, deprem dönüşümüdür. Deprem dönüşümü, terörle mücadele kadar önemlidir. Cumhurbaşkanımızın, 2012 yılında, her türlü siyasi bedeli göze alarak İstanbul'da başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğimizi; 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' hedefiyle daha da hızlandırdık. 2012 yılından bu yana 1.5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Son 18 yılda, kentsel dönüşümle, sosyal konutlarımızla ve yapı denetim sistemimizle binalarımızın yüzde 65'ini güvenli hale getirdik. 54 milyondan fazla vatandaşımızı afetlere karşı güvence altına aldık" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da, 370 bin bağımsız birimden oluşan 72 bin binayı yenilediklerine vurgu yapan Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "TOKİ'yle İstanbul'da 22 ilçede 41 kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. Bu kapsamda 85 bin konutu projelendirdik. Sadece son 8 ayda İstanbul'da 10 bin konutun temellerini attık. Özellikle İstanbul'un dönüşümü için çok önemli olan, 60 bin konutluk dev kentsel dönüşüm projemizi Esenler'de başlattık. Yine, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi'yle 15 bin konutun inşasına başlıyoruz. Deprem sonrası Elazığ, Malatya ve İzmir'de toplam 31 bin yeni yuvamızın inşa süreçleri hızla devam ediyor. Sekiz ay gibi kısa bir süre içerisinde Elazığ'da ve Malatya'da 3 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. Şu anda, ülke genelinde, sahada yatırım değeri 81 milyar TL olan 272 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası devam ediyor. 2021 yılında da, toplam bedeli 25 milyar lira olan 80 bin konutluk kentsel dönüşüm ve sosyal konut projemize başlayacağız. Böylece, devam eden 272 bin konut ve başlatacağımız 80 bin konut olmak üzere toplam 350 bin konutumuzla 1.5 milyon vatandaşımızın konut ihtiyacına cevap vermiş oluyoruz."