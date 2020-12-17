Milli Eğitim Bakanı Selçuk Sabah Gazetesi 35. Yaş Sektör Buluşmalarında açıklamalarda bulundu

Sabah Gazetesi'nin 35. Yaş Sektör Buluşmaları'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Sabah Gazetesi'nin kuruluşunun 35'inci yılını gönülden kutladığını dile getirdi. Selçuk, kararlılıkla yaptıkları çalışmalardan üç faaliyet alanına dikkat çekerken, pandemi dönemi ile birlikte değişen eğitim öğretim sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. Selçuk, uzaktan eğitim, uluslararası araştırmalarda elde ettikleri başarı ile mesleki eğitimde kat edilen yol hakkında katılımcılarla gelinen noktayı paylaşırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde alınan kararla bu haftadan başlayarak ocak ayının sonuna kadar 500 bin adet bilgisayarın da öncelikli öğrencilere ulaştırılmış olacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, 23 Mart 2020'den itibaren tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verildiğini hatırlatarak salgın öncesinde hazırlanan 2023 eğitim vizyonunda ortaya koyulan öngörüler doğrultusunda yüz yüze eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitim ve dijitalleşme alanlarında da kapsamlı bir dönüşüm takvimleri bulunduğunu vurguladı. Bu kapsamda 2012 yılında temelleri atılan ve hizmet sunmaya başlayan EBA'nın içeriğini ve altyapısını eğitimde fırsat adaleti anlayışı çerçevesinde güçlendirmek için adımları atmaya başladıklarını kaydeden Selçuk, şunları söyledi: "Bu aktif süreç, salgın ortaya çıkmaya başladığında bizim rahat adım atmamızı sağladı. Uzaktan eğitim stratejimizde üç temel araç belirledik. İlki EBA televizyon kanallarına açmak, ikincisi eğitim bilişim ağı internet platformunun yaygın ve kapsamlı kullanımını sağlamak, üçüncüsü ise basın eğitim materyalleriyle sahayı desteklemekti. Okulların kapalı olduğu dönemde hiçbir öğrencimizin eğitim hakkından mahrum kalmaması için 10 gün içinde üç televizyon kanalı kulduk. TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise kanallarımız ders programlarına uygun her gün tam zamanlı yayın yapmaya devam ediyor. Tüm ders yayınlarımız günde üç kez tekrar ediyor. Bu yayınlar özel eğitim öğrencileri göçmen öğrenciler ve meslek lisesi öğrencileri için özel yayın akışı ve içerikler sunuyor. 800 öğretmen gönüllü olarak hizmet veriyor. Gururla söylüyorum dünyada 4 ülke sadece üç ayrı TV kanalı kurabildi, bunlardan biri de Türkiye."

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN WEB SİTESİ

EBA dijital platformunun kullanıcı kapasitelerini ve bant genişliğini arttırdıklarını belirten Selçuk, "Uzaktan eğitimin başladığı tarihten bugüne kadar 12 milyar 49 milyon kez ziyaret edilen EBA eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi oldu. EBA'nın dahili sistemleri ve alternatif sistemlerinin senkronizasyonuyla öğretmenler öğrencilerin karşısına geçerek günlük 3 milyon ders yapıyor. Okul öncesinden son sınıfa kadar tüm seviyede yaklaşık 18 milyon öğrencinin ve 1 milyon öğretmenin kullanımında. Ayrıca EBA bin 700'den fazla ders ve 37 binin üzerinde içeriği ile hizmet vermeye devam ediyor. Salgın dönemi son bulduğunda da EBA ve dijital kanallar hizmet vermeye devam edecek" dedi.

"EBA SANAL ASİSTANI DÜNYA LİDERİ"

Geçen haftalarda EBA'nın dünya ikinciliği ödülü aldığını da paylaşan Selçuk, yapay zeka destekli sanal robotu EBA asistanın ise dünya birinciliğini aldığını vurguladı. EBA asistanın en fazla kullanılan sanal asistanlar arasında yer aldığını söyleyen Selçuk şu bilgileri aktardı: "Sunduğumuz tüm bu eğitim hizmetlerinde adil bir erişim için yoğun şekilde çalışıyoruz. Bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimiz için Türkiye genelinde 15 bin salon ve 162 mobil EBA destek noktası oluşturduk. Bunların sayıları artmaya devam ediyor. Kırsal bölgelerdeki öğrencilerimizin bu noktalara erişimi için ulaşım hizmeti temin ettik. Bunlara da ulaşamayan az sayıda öğrencimizin yanına EBA mobil destek araçlarımızla giderek eğitime erişimlerini sağladık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde desteklerle öğrencilerin dijital araç gereç ihtiyaçlarını gidermek için 150 bin tabletin dağıtımı gerçekleştirildi. Yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alınan kararla bu haftadan başlayarak ocak ayının sonuna kadar 500 bin adet bilgisayarı da resmi verilerle tespit edilen öncelikli öğrencilerimize ulaştırmış olacağız."

'ULUSLARARASI ALANDA BAŞARIMIZ ARTIYOR'

Bakan Selçuk, çalışmalarının uluslararası örgütlerde değerlendirilmesinin yol haritasını belirlememiz açısından büyük önem taşıdığını kaydederek "Geçen hafta sonuçlarını aldığımız matematik ve fen eğilimleri araştırması TIMSS2019'da Türkiye tüm alanlarda puanlarını arttırdı ve ülke sıralamasını yükseltti. Bu sonuçlara göre Türkiye sabit başarı ölçüsü kabul edilen 500 ölçek noktasının her iki alanda da üzerine çıktı. Performans iyileşmesi Türkiye'nin tüm bölgelerine yayıldı. Bu iyileşme hepimizi memnun ediyor. Ne değişti de yükseliş yakaladık? Öncelikle kurduğumuz ölçme değerlendirme merkezleri, uluslararası standartlardaki yeni nesil sorular, hızlı yükselişe geçen öğretmen eğitimi, EBA'nın dijital içeriklerle pek çok yönden öğrencileri geliştirerek öğrenme disiplinde tutması, TIMSS farkındalık oluşturma çalışmaları başarıdaki etmenler" dedi.

'MESLEKİ EĞİTİMDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM'

Eğitim sisteminin en önemli ayaklarından birini mesleki eğitim oluşturduğunu ifade eden Bakan Selçuk, mesleki eğitimde 2020-2021 öğretim yılından itibaren paradigmal dönüşüm gerçekleştirdiklerini kaydetti. Selçuk, akademik ve genel becerilere daha ağırlık verdiklerini, güncellenen programlar, dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini ve seçmeli dersler ile sertifikasyon dersleri oluşturduklarını vurguladı. Anadolu meslek ve Anadolu teknik programlar arası geçiş imkanlarını artırarak mesleki ve teknik ortaöğretimin yapısında esneklik sağladıklarını söyleyen Selçuk, "Güncellemede iki yaklaşım öne çıkıyor. İlki mesleğe özgü ayrıntılı mesleki eğitim yerine iş piyasasında meslekler arası hareketliliği ve istihdamı gözeten genel mesleki eğitim, ikincisi ise üretim ve hizmet sektörlerinde otomasyon yaygınlaştığı için yeni koşullara adaptasyonu kolaylaştıran mesleki eğitim. Bu kapsamda belirlenen hedefe ulaşmak için sektörle işbirliği içinde çalışmalar devam ediyor" dedi.

Covid19 ile mücadele kapsamında mesleki ve teknik eğitim kullanımında bir çok üretim gerçekleştirildiğini hatırlatan Selçuk, uygulamaya dönük ve üretim ağırlıklı yapı sayesinde ihtiyaç duyulan ürünlerin belirli Ar-Ge çalışmasından sonra üretilebildiğini gördüklerini kaydetti. Patent, faydalı model ve tasarımın tüm dünyada önem arz ettiğini kaydeden Selçuk, şöyle konuştu: "Yeni ürünler geliştirme ve inovasyon sonucunda elde edilecek sanayi mülkiyet hakları ekonomiye önemli katkılar sağlayacak. Mesleki teknik eğitim veren okullarda üretilen bilginin patente dönüştürülerek ülke ekonomisine katkı sağlanması için çalışmalar devam ediyor. 632 patent faydalı model marka başvurusu yapıldığını gururla duyurmak istiyorum. Mesleki eğitimde sektörün eğitim ve yönetim süreçlerine dahil edilmesine büyük önem veriyoruz, sektörle işbirliğini güçlendirmek eğitim altyapısını güçlendirmek, kaliteyi staj imkanını artırmak mezunların istihdamını kolaylaştırmak, öğretmenlerin becerilerini artırmak, burs sağlamak için 212 kurumla ve kuruluşla 186 işbirliği protokolü yürütülüyor."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un online olarak görüşlerini paylaşmasının ardından yapılan eğitim panelinde ise Türk Telekom Stratejik Müşteriler Satış Direktörü Ahmet Çalık, Bahçeşehir Koleji CEO'su Özlem Dağ ve TÖDER Başkanı İbrahim Taşel, Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı Sait Gürsoy'un sorularını cevapladı. Gürsoy 33 yıldır Sabah ailesi bünyesinde olmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mart 2020'de başlayan salgın döneminde yaptığı çalışmalarla dünyaya ve Avrupa'ya örnek çalışmalar yaptığını söyledi. Şartların elverdiğinin en iyisinin yapıldığını vurgulayan Gürsoy, fedakarca çalışan eğitim ve sağlık çalışanlarına da sevgi ve saygılarını iletti.

'HIZLI DİJİTALLEŞME FIRSATI SUNDU'

Bahçeşehir Koleji CEO'su Özlem Dağ, öncelikle Sabah Gazetesi'nin 35'inci yılın kutlayarak, sektörlerin böylesi dönemde bir araya gelmesinin çok kıymetli olduğunu belirtti. Dağ, pandemiden tüm kıtalarda 190 üzerinde ülkenin etkilendiği ve bunun 1,6 milyar öğrenci nüfusunun süreçten etkilenmesi anlamına geldiğini kaydetti. Uzaktan veya yüz yüze eğitime erişimde öğrenci nüfusunun yüzde 95'inin negatif etkilendiğini, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ise bu oranın yüzde 99 olduğunu kaydeden Dağ, şunları söyledi: "Pandemi sürecinin devam eden sıkıntıları nedeniyle çok vahametini fark etmediğimiz süreçler yaşanıyor. OECD ile Küresel İnovasyon ve Eğitim Araştırma Vakfı'nın 98 ülkede yaptığı araştırmaya göre sürecin bazı zorlukları var. Bunun başında teknolojiye erişim, ülkelerin kurumların altyapısıyla ilgili sıkıntılar, öğrencilerin sağlıklarıyla ilgili süreçler ve ailelerle ilgili süreçler geliyor. Doğal olarak bu sürecin olumlu yönü de bulunuyor. Her krizin fırsatlar doğurması gibi bu süreçte bazı fırsatlar doğurdu. Tüm dünyada aynen sağlıkta olduğu gibi eğitimciler, hükümetler, eğitim teknolojisi sağlayıcısı kurumlar eğitim için topyekün çalışmaya başladı ve bu birlikte çalışma hızı çok kısa sürede yeni imkanlar doğurdu. Bunu eğitim sektörü için çok önemsiyorum. Teknoloji ve bilim değişiyor, eğitim sektörü de değişmeli diyorduk. Pandemi süreci dijitalleşme için fırsat sağladı."

Öğretmenlerin bu süreçte büyük dönüşüm geçirdiğini ve sürecin liderliğini yaptığını ifade eden Dağ, dijital ve yüz yüze eğitimin harmanlanmış ifadesi olan hibrit eğitimin de yükselen yıldız olduğunu belirtti.

'YÜZ YÜZE EĞİTİME HEMEN BAŞLANMALI'

TÖDER Başkanı İbrahim Taşel, Sabah Gazetesi'ne nice 35 yıllar dileyerek başladığı konuşmasında, eğitimde kısa vadeli en önemli sorun olarak okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının öne çıktığını dile getirdi. Taşel, "Online eğitim hızla gündeme girdi, bazı alanlarda faydalı da oldu. Ama hiçbir online çalışma yüz yüzenin yerini tutmuyor. Dolayısıyla yüz yüze eğitimin bir an önce başlaması lazım. Dünya ülkeleri en son okullarını kapattı ve en erken okullarını açtı. Biz bir yazı kaybetmiş olduk. Yüz yüze eğitim için herkese görev düşüyor. Bakanlığın çok fazla yapabileceği bir şey yok, en büyük görev Türk halkına düşüyor. Maskeyi kola takmak yerine ağza takmak lazım. Türkiye'de 25 milyon öğrenci var, 2 milyon öğretim üyesi ve öğretmen eklediğimizde bu rakam 27 milyona denk geliyor. Tüm bu bireylerin 3 kişilik bir aile olduğunu hesaplasak 81 milyonu buluruz. Yani Türkiye'de eğitimle ilgisi olmayan hiçbir Türk vatandaşı yok diyebiliriz. Çocukların yetişmesi, öğrenme kayıpları yaşamaması için elbirliğiyle gayret ederek, okulları açmak lazım. Keyiften fedakarlık etmeden eğitimde başarı elde edilemez. Eğitim olmazsa olmazımız" dedi.

Pandeminin şu veya bu şekilde geçeceğini kaydeden Taşel, öğretmen kalitesinin artması, dersliklerdeki öğrenci sayısının azalması gerektiğini vurguladı.



'EĞİTİMDE KARMA BİR DÖNEM BAŞLAYACAK'

Türk Telekom Stratejik Müşteriler Satış Direktörü Ahmet Çalık da Sabah Gazetesi'nin 35'inci yılını kutlayarak, EBA'nın altyapısının da Türk Telekom'a emanet olduğunu kaydetti. Çalık, platformun üç önemli özelliğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Çok kuvvetli güçlü erişim altyapısı, özgün kaliteli içerik ve içeriği güvenli depolayan, istenildiği an erişilebilir hale getiren bilgi merkezi ve veriyi kişiselleştiren anlamlı hale getiren yapay zeka platformu. Bu dört eleman bir araya geldiğinde EBA'yı yönetiyoruz."

Evden çalışma ile birlikte hanelerde veri trafiğinin önceki 9 aya göre yüzde 50 arttığını belirten Çalık, "Bu yoğun talebi karşılamak için Türk Telekom erişim ekipleri kesintisiz çalıştı. EBA tüm dünyada en çok tıklanan site oldu. Türkiye'de 15.3 milyon öğrenci 1.4 milyon öğretmen EBA'yı kullandı. Yeni eğitim yılı başında fiber ve ADSL abonelerinin upload hızlarını iki katına çıkardık. Uzaktan eğitime devam eden üniversite öğrencilerine 6 GB ücretsiz internet sağladık. Yüz yüze eğitimi ikame edemez, ama salgının etkileri bitse de uzaktan eğitim hayatımızın paydaşı haline gelecek ve eğitimde karma bir model olacak" dedi.

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

'Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları' Bellona, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik ana sponsorluğunda gerçekleştirildi. Avrupa Konutları, Cacharel, Pierre Cardin, DAP Yapı, EminEvim, TOKİ, Emlak Konut, EPİAŞ, İGA, Jolly Tur ve Kuzu Grup Co-Sponsor olarak yer aldığı 'Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları'nda Aynes, Bahçeşehir Koleji, CocaCola, Doğanlar Yatırım Holding, Karaca, Kiğılı, Rixos, TÖDER ve TÜRSAB panel sponsorluklarını üstlendi.