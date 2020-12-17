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    • 17.12.2020 16:15
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    Son dakika: Kalp krizi geçiren Başkanı hayatını kaybetti

    Muğla’nın Ula ilçe Belediye Başkan , kırsal nde kalp krizi geçirdi. Akkaya’nın durumunun kritik olduğu belirtilmişti. Gelen son dakika bilgisine göre Başkan Akkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Sabah
    Kalp krizi geçiren başkandan acı haber

    Muğla'nın Ula ilçesi Belediye Başkanı , 'nde incelemelerde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Edinilen bilgiye göre Başkan Akkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    31 Mart lerinde 'den Başkanı seçilen İsmail Akkaya, daha önce de Ula'nın Sakin Kent unvanlı Akyaka'da uzun dönem Belde Belediye Başkanlığı yapmıştı. Son yerel lerde mevcut Belediye Başkanı 'li Ümit Karaaslan ile seçime giren İsmail Akkaya, seçimi farklı bir şekilde kazanmıştı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Kalp krizi geçiren Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti